دراسة تكشف الفئات العمرية الأكثر عرض للوفاة بكورونا

واشنطن (صدى):
كشفت دراسة علمية حديثة الفئات العمرية الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا .
وأكدت الدراسة الأمريكية بالتعاون مع جامعة جينف أن كبار السن وتحديداً من زادت أعمارهم عن 65 عام هم أكثر عرضة للوفاة 18 ألف ضعف ممن تقل أعمارهم عن 20 عام .
بينما قلت نسبة الوفيات للأعمار من 10 إلى 20 عام بنسبة 3 في المليون ، وتصل لمن تزيد أعمارهم هن65 عام إلى ألف في المليون وهي نسبة مرعبة .
وأشارت الدراسة ان من بين 286 حالة وفاة بالفيروس كان عمر أصغر شخص 31 سنة ، مطالبة بضرورة وضع الحكومات خطة للعلاج وفقاً للعمر وزيادة الإهتمام بكبار السن .