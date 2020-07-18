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دراسة تكشف الفئات العمرية الأكثر عرض للوفاة بكورونا

Time منذ 16 دقيقة
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دراسة تكشف الفئات العمرية الأكثر عرض للوفاة بكورونا

واشنطن (صدى):
كشفت دراسة علمية حديثة الفئات العمرية الأكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا .

وأكدت الدراسة الأمريكية بالتعاون مع جامعة جينف أن كبار السن وتحديداً من زادت أعمارهم عن 65 عام هم أكثر عرضة للوفاة 18 ألف ضعف ممن تقل أعمارهم عن 20 عام .

بينما قلت نسبة الوفيات للأعمار من 10 إلى 20 عام بنسبة 3 في المليون ، وتصل لمن تزيد أعمارهم هن65 عام إلى ألف في المليون وهي نسبة مرعبة .

وأشارت الدراسة ان من بين 286 حالة وفاة بالفيروس كان عمر أصغر شخص 31 سنة ، مطالبة بضرورة وضع الحكومات خطة للعلاج وفقاً للعمر وزيادة الإهتمام بكبار السن .

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أحدث التعليقات

ابو بدر
الحالات اصبحت تكرر بشكل يومي. " كل يوم نسمع مفقوده؟؟
اللهو البرئ
موتوا الناس بكثر الكلام..
ما يصح الا الصحيح
وشو فخر الاستعمار وصل الجنوب الجيش التركي لعب بالجنوب لعب سواا افلام هنديه خلني ساكت بس
اللهو البرئ
اذا مريضة معذورة .اما من يضيق على بناته حتى يرون الهروب ارحم فهذا يتجازا شرعا.لأن هذي انفس لها احاسيس .تحس تتألم تتعذب .
omar
لو لم يكون هناك نهب بل مليارات لما كان هناك داعى للضرايب والقيمه المضافه ولاكن الله يعين المواطن

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