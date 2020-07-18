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أمطار على نجران

Time منذ 32 دقيقة
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أمطار على نجران

نجران (صدى):
هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية ،تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

ابو بدر
الحالات اصبحت تكرر بشكل يومي. " كل يوم نسمع مفقوده؟؟
اللهو البرئ
موتوا الناس بكثر الكلام..
ما يصح الا الصحيح
وشو فخر الاستعمار وصل الجنوب الجيش التركي لعب بالجنوب لعب سواا افلام هنديه خلني ساكت بس
اللهو البرئ
اذا مريضة معذورة .اما من يضيق على بناته حتى يرون الهروب ارحم فهذا يتجازا شرعا.لأن هذي انفس لها احاسيس .تحس تتألم تتعذب .
omar
لو لم يكون هناك نهب بل مليارات لما كان هناك داعى للضرايب والقيمه المضافه ولاكن الله يعين المواطن

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