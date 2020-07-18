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4000 مرتزق سوري أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في 3 شهور

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4000 مرتزق سوري أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في 3 شهور

واشنطن (صدى):
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " عن إرسال تركيا نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أن تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس.

ورجح التقرير الذي يشمل الفترة الممتدة حتى نهاية شهر مارس الماضي، أن تكون التعزيزات القادمة من تركيا قد لعبت دورا في تقدم قوات الوفاق في مايو الماضي على تخوم العاصمة طرابلس.

ونقلت تركيا خلال الأيام الماضية حوالي 1400 مقاتل تونسي ينتمون لتنظيمات متطرفة من حلب وإدلب إلى ليبيا.

وتواصل تركيا ارسال المرتزقة إلى ليبيا للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق.

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أحدث التعليقات

ابو بدر
الحالات اصبحت تكرر بشكل يومي. " كل يوم نسمع مفقوده؟؟
اللهو البرئ
موتوا الناس بكثر الكلام..
ما يصح الا الصحيح
وشو فخر الاستعمار وصل الجنوب الجيش التركي لعب بالجنوب لعب سواا افلام هنديه خلني ساكت بس
اللهو البرئ
اذا مريضة معذورة .اما من يضيق على بناته حتى يرون الهروب ارحم فهذا يتجازا شرعا.لأن هذي انفس لها احاسيس .تحس تتألم تتعذب .
omar
لو لم يكون هناك نهب بل مليارات لما كان هناك داعى للضرايب والقيمه المضافه ولاكن الله يعين المواطن

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