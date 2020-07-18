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مأساة طفلة أُجبرت على زواج رجلين في شهر واحد

Time منذ 14 ساعة
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مأساة طفلة أُجبرت على زواج رجلين في شهر واحد

نيروبي (صدى):
عانت طفلة كينية من أسرتها التي أجبرتها على الزواج مقابل المال، إذ زوجها والدها من رجل يبلغ من العمر 51 عامًا، وبعد أقل من شهر كانت تزف لآخر.

ودفع الزوج الأول 4 أبقار مقابل الزواج من الفتاة ذات الـ 12 عامًا، ثم هربت مع رجل آخر يبلغ من العمر 35 عامًا وتزوجته.

وفي الزيجة الثانية أنقذها أحد المدافعين عن حقوق الأطفال بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين، حيث يعتبر زواج الفتيات أقل من 18 عامًا جريمة يعاقب عليها القانون في كينيا.

وتواصل الشرطة بحثها عن والد الطفلة، والمنتظر أن يُسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو تغريمه ما يصل إلى 10 آلاف دولار.

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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