مأساة طفلة أُجبرت على زواج رجلين في شهر واحد

نيروبي (صدى):
عانت طفلة كينية من أسرتها التي أجبرتها على الزواج مقابل المال، إذ زوجها والدها من رجل يبلغ من العمر 51 عامًا، وبعد أقل من شهر كانت تزف لآخر.
ودفع الزوج الأول 4 أبقار مقابل الزواج من الفتاة ذات الـ 12 عامًا، ثم هربت مع رجل آخر يبلغ من العمر 35 عامًا وتزوجته.
وفي الزيجة الثانية أنقذها أحد المدافعين عن حقوق الأطفال بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين، حيث يعتبر زواج الفتيات أقل من 18 عامًا جريمة يعاقب عليها القانون في كينيا.
وتواصل الشرطة بحثها عن والد الطفلة، والمنتظر أن يُسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو تغريمه ما يصل إلى 10 آلاف دولار.