المعارضة الإيرانية: " الملالي محكوم بالسقوط "

طهران (صدى):
عقدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، مؤتمرها السنوي من أجل تغيير النظام في طهران.
وقالت رجوي: " التزامنا الأول اننا نحن، الشعب الايراني والمقاومة، سوف نطيح بالنظام الديني ونستعيد ايران ".
وأضافت: " الكلمة الأخيرة هي أنه لا يوجد حلول لدى الملالي ونظامهم محكوم بالسقوط بأكمله ".
وأشارت رجوي إلى التظاهرات الأخيرة التي اجتاحت ايران في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد هناك بفعل العقوبات الأمريكية، قائلة: " هذه الأنشطة هي شرارة للانتفاضة. إنهم يضحون بحياتهم للابقاء على شعلة الانتفاضة متقدة " .
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