مفتي مصر عن تحويل آيا صوفيا لمسجد: لا يجوز شرعًا

القاهرة (صدى):
صرح مفتي مصر الدكتور شوقي علام، بأن تحويل تركيا لكنيسة آيا صوفيا إلى مسجد لا يجوز شرعا، موضحًا أن الإسلام أمر بالحفاظ على شرائع الديانات الأخرى.
وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي في الحروب بعدم هدم المعابد أو قتل الرهبان " .
وتابع: " على مر التاريخ المصري لم تحول كنيسة لمسجد أو مسجد إلى كنيسة "، مشيرا إلى أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بهدم أصنام لم تعبد، وهذا فضلا عن دور العبادة وهو أخص، لافتا إلى أن دور العبادة خصوصية من خصوصيات العقيدة التي يتبناها الإنسان ولا بد من احترامها والحفاظ عليها.