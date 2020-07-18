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مفتي مصر عن تحويل آيا صوفيا لمسجد: لا يجوز شرعًا

Time منذ 43 دقيقة
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مفتي مصر عن تحويل آيا صوفيا لمسجد: لا يجوز شرعًا

القاهرة (صدى):
صرح مفتي مصر الدكتور شوقي علام، بأن تحويل تركيا لكنيسة آيا صوفيا إلى مسجد لا يجوز شرعا، موضحًا أن الإسلام أمر بالحفاظ على شرائع الديانات الأخرى.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: " إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي في الحروب بعدم هدم المعابد أو قتل الرهبان " .

وتابع: " على مر التاريخ المصري لم تحول كنيسة لمسجد أو مسجد إلى كنيسة "، مشيرا إلى أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بهدم أصنام لم تعبد، وهذا فضلا عن دور العبادة وهو أخص، لافتا إلى أن دور العبادة خصوصية من خصوصيات العقيدة التي يتبناها الإنسان ولا بد من احترامها والحفاظ عليها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ليش يكسرون المحل وامتدت المضاربه الى الشارع
نوره
استغفر الله تعالى دعوها فانتها منتنه اتدرون ماهي الي قال عنها الرسول عليه الصلاه والسلام انها منتنه انها العصبيه والتفرقه قال صل الله عليه وسلم لا فرق بين عربيا ولا اعجمي الا بالتقوى) وكلكم من آدم وكلكم من تراب من يقول انا اكره العبيد كلنا عبيد الله اللون ليس مقياس للخطيئه الاسود والابيض يغلط ترفعوا يا اخوان عن ذلك هو غلط كتابته ونزل لمستوي المراهقين وكان اولى ان يترفع عن ذلك ان هذا الانسان ما اقول عنه شيخ الشيخ يطلق ع من اتصف بالحكمه والرزانه وللاسف هو بعيد عن ذلك اصلحه الله واصلحنا
نوره
استغفر الله تعالى دعوها فانتها منتنه اتدرون ماهي الي قال عنها الرسول عليه الصلاه والسلام انها منتنه انها العصبيه والتفرقه قال صل الله عليه وسلم لا فرق بين عربيا ولا اعجمي الا بالتقوى) وكلكم من آدم وكلكم من تراب من يقول انا اكره العبيد كلنا عبيد الله اللون ليس مقياس للخطيئه الاسود والابيض يغلط ترفعوا يا اخوان عن ذلك هو غلط كتابته ونزل لمستوي المراهقين وكان اولى ان يترفع عن ذلك ان هذا الانسان ما اقول عنه شيخ الشيخ يطلق ع من اتصف بالحكمه والرزانه وللاسف هو بعيد عن ذلك اصلحه الله واصلحنا
ابو عمار
هذه في الاساس كنيسه قديمه جدا ثم صارت مسجد اسلامي ثم بأمر من الرئيس التركي مصطفى كمال اتاترك صارت متحف تراثي والان تم تحويلها الى مسجد بحجة ان الخليفه العثماني محمد الفاتح اشتراها من القساوسه حسب الوثائق التاريخيه لدى المحكمه العليا في تركيا
ابومحمد
الله يوفقه ويطول بعمره وجعله مايروح من عسير الا قد نظف شيوخ شايفت أنفاسها مامنها نفع لا لقبيلته ولا لغييرها

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