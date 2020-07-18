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الكشف عن شبكة فساد معقدة أدارها سعد الجبري في وزارة الداخلية

Time منذ ساعة
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الكشف عن شبكة فساد معقدة أدارها سعد الجبري في وزارة الداخلية

واشنطن (صدى):
كشفت صحيفة " وول ستريت جورنال "،الجمعة، عن شبكة فساد أدارها مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري الذي تلاحقه المملكة بتهمة تبديد مليارات الدولارات، وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017.

واستندت الصحيفة الأمريكية إلى البحث بشكل أكبر في النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية والأوروبية، مشيرة إلى أن الجبري متهم مع مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل.

وأكد مسؤولون سعوديون معنيون أنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

وأصدرت المملكة طلبات تسليم وإخطارات للإنتربول لتوقيف الجبري الذي بات هارباً دولياً، وترفض كندا تسليمه.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب ليش يكسرون المحل وامتدت المضاربه الى الشارع
نوره
استغفر الله تعالى دعوها فانتها منتنه اتدرون ماهي الي قال عنها الرسول عليه الصلاه والسلام انها منتنه انها العصبيه والتفرقه قال صل الله عليه وسلم لا فرق بين عربيا ولا اعجمي الا بالتقوى) وكلكم من آدم وكلكم من تراب من يقول انا اكره العبيد كلنا عبيد الله اللون ليس مقياس للخطيئه الاسود والابيض يغلط ترفعوا يا اخوان عن ذلك هو غلط كتابته ونزل لمستوي المراهقين وكان اولى ان يترفع عن ذلك ان هذا الانسان ما اقول عنه شيخ الشيخ يطلق ع من اتصف بالحكمه والرزانه وللاسف هو بعيد عن ذلك اصلحه الله واصلحنا
نوره
استغفر الله تعالى دعوها فانتها منتنه اتدرون ماهي الي قال عنها الرسول عليه الصلاه والسلام انها منتنه انها العصبيه والتفرقه قال صل الله عليه وسلم لا فرق بين عربيا ولا اعجمي الا بالتقوى) وكلكم من آدم وكلكم من تراب من يقول انا اكره العبيد كلنا عبيد الله اللون ليس مقياس للخطيئه الاسود والابيض يغلط ترفعوا يا اخوان عن ذلك هو غلط كتابته ونزل لمستوي المراهقين وكان اولى ان يترفع عن ذلك ان هذا الانسان ما اقول عنه شيخ الشيخ يطلق ع من اتصف بالحكمه والرزانه وللاسف هو بعيد عن ذلك اصلحه الله واصلحنا
ابو عمار
هذه في الاساس كنيسه قديمه جدا ثم صارت مسجد اسلامي ثم بأمر من الرئيس التركي مصطفى كمال اتاترك صارت متحف تراثي والان تم تحويلها الى مسجد بحجة ان الخليفه العثماني محمد الفاتح اشتراها من القساوسه حسب الوثائق التاريخيه لدى المحكمه العليا في تركيا
ابومحمد
الله يوفقه ويطول بعمره وجعله مايروح من عسير الا قد نظف شيوخ شايفت أنفاسها مامنها نفع لا لقبيلته ولا لغييرها

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