رسميًا..الشباب يعلن رحيل جارسيا

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الشباب عن رحيل الإسباني لويس جارسيا المدير الفني للفريق بسبب عدم التوصل لاتفاق لتمديد عقده لنهاية الموسم الجاري.
وقال النادي في بيان له: " قدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السيد لويس جارسيا اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي مشترطًا توقيع عقد لمدة عام إضافي معللًا ذلك بتلقيه عرض تدريبي آخر ".
وأضاف البيان: "بدورها، تمسكت إدارة النادي بقرارها بعدم التوقيع مع المدرب الإسباني لويس جارسيا لعام إضافي حتى انتهاء الموسم الرياضي الحالي وإجراء تقييم شامل للجهاز الفني".
وتابع: " علمًا بأن عقد المدرب ينتهي نهاية الشهر الجاري بتاريخ 30 يوليو وبذلك ستقوم إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي في ما تبقى من هذا الموسم والموسم المقبل".
وتشير مصادر إلى أن خيارات الفريق للمدرب القادم ضمت البرتغالي ايفو فييرا مدرب فيتوريا غيماريش البرتغالي، كما ضمت المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب كروز ازول المكسيكي.