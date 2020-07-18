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فتاة تُشعل "تويتر" بقصة اغتصابها من قبل شاب

Time منذ 5 ساعات
Views 1823
فتاة تُشعل "تويتر" بقصة اغتصابها من قبل شاب

القاهرة (صدى):
تصدرت قصة فتاة مصرية عن تعرضها لواقعة اغتصاب قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وتحت وسم "المغتصب أحمد شوكت" سردت الفتاة قصة اغتصابها، حيث أوضحت أنها كان في حفلة مع أصدقائها بالساحل الشمالي في عام 2018.

وأضافت أن الشاب أحمد شوكت استغل وقوعها تحت تأثير الكحول، واصطحبها لشقته، وقام بالتعدي عليها جنسيا بشكل كامل، وأنه هرب فور ارتكابه لجريمته.

وأثارت قصة الفتاة ردود أفعال كثيرة، حيث عبر مغردون عن استيائهم من الواقعة، فيما أرجع آخرون المسؤولية على الفتاة نفسها لكونها تناولت كحول مع شبان وذهبت مع أحدهما لشقته بمفردهما، فيما إعاد آخرون تداول قصة الفتاة مع نشر صورة للمغتصب.

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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