فتاة تُشعل "تويتر" بقصة اغتصابها من قبل شاب

القاهرة (صدى):
تصدرت قصة فتاة مصرية عن تعرضها لواقعة اغتصاب قائمة الترند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .
وتحت وسم "المغتصب أحمد شوكت" سردت الفتاة قصة اغتصابها، حيث أوضحت أنها كان في حفلة مع أصدقائها بالساحل الشمالي في عام 2018.
وأضافت أن الشاب أحمد شوكت استغل وقوعها تحت تأثير الكحول، واصطحبها لشقته، وقام بالتعدي عليها جنسيا بشكل كامل، وأنه هرب فور ارتكابه لجريمته.
وأثارت قصة الفتاة ردود أفعال كثيرة، حيث عبر مغردون عن استيائهم من الواقعة، فيما أرجع آخرون المسؤولية على الفتاة نفسها لكونها تناولت كحول مع شبان وذهبت مع أحدهما لشقته بمفردهما، فيما إعاد آخرون تداول قصة الفتاة مع نشر صورة للمغتصب.