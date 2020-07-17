رجل يحاول قتل طفلته الرضيعة بسبب كرهه للإناث

القاهرة (صدى):
أقدم أب مصري على تعذيب طفلته 4 أشهر وقام بتشويه وجهها وإصابتها بكسر بإحدى يديها ورجليها، وذلك كونها أنثى.
وكانت والدة الطفلة قد نشرت صورها التي ظهر عليها آثار التعنيف،عبر مواقع التواصل، ما أثار الرأي العام ومنظمة حقوق الطفل والمرأة، والتي تواصلت مع الأم لتقديم بلاغ تتهم فيه زوجها بضرب ابنتها ومحاولة قتلها لكونها أنثى وليس ذكرا.
وأوضحت الأم أنه عند اعتراضها على ما يفعله زوجها وتهديده بفضح أمره، أقدم على محاولة خنق طفلته بوضعه وسادة على وجهها لكتم أنفاسها.
وأوضحت أنه أجبرها على توقيع دفتر إيصالات أمانة، وحبسها داخل المنزل لمدة أربعة أيام، لكنها تمكنت من الهرب وسافرت إلى منزل أسرتها.