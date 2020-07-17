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رجل يحاول قتل طفلته الرضيعة بسبب كرهه للإناث

Time منذ 19 ساعة
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رجل يحاول قتل طفلته الرضيعة بسبب كرهه للإناث

القاهرة (صدى):
أقدم أب مصري على تعذيب طفلته 4 أشهر وقام بتشويه وجهها وإصابتها بكسر بإحدى يديها ورجليها، وذلك كونها أنثى.

وكانت والدة الطفلة قد نشرت صورها التي ظهر عليها آثار التعنيف،عبر مواقع التواصل، ما أثار الرأي العام ومنظمة حقوق الطفل والمرأة، والتي تواصلت مع الأم لتقديم بلاغ تتهم فيه زوجها بضرب ابنتها ومحاولة قتلها لكونها أنثى وليس ذكرا.

وأوضحت الأم أنه عند اعتراضها على ما يفعله زوجها وتهديده بفضح أمره، أقدم على محاولة خنق طفلته بوضعه وسادة على وجهها لكتم أنفاسها.

وأوضحت أنه أجبرها على توقيع دفتر إيصالات أمانة، وحبسها داخل المنزل لمدة أربعة أيام، لكنها تمكنت من الهرب وسافرت إلى منزل أسرتها.

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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