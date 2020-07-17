تفاصيل مثيرة لحياة خليفة بن حمد الدراسية

ماجد القزيز (صدى):
كشفت " لوس أنجلوس تايمز " الأمريكية جوانب من حياة خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، الأخ الأصغر لأمير قطر تميم، خلال إقامته في الولايات المتحدة بغرض " الدراسة ".
ولم يعش خليفة حياة الطلاب الدراسية المعروفة، إذ كان يقيم في أفخم الفنادق، ولا يغادر صالات القمار، إضافة إلى الرحلات المنتظمة للمقامرة في لاس فيجاس.
وكانت سنوات دراسة خليفة الجامعية في كاليفورنيا عبارة عن سلسلة من الترف، سبقها لقاء خاص بين رئيس الجامعة ووالدته موزة بنت ناصر المسند، وبمجرد وصوله للجامعة غمرته بمعاملة من نوع خاص.
ويتورط خليفة في تزوير مستندات وخرق قواعد الجامعة ورشوة أعضاء من هيئة التدريس، من بينها تمثال جمل ذهبي لعميد الكلية، وساعة رولكس لأحد الأستاذة.
وحصل خليفة، على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية عام 2015، كما حصل في السنة التالية على ماجستير في الدبلوماسية العامة من الجامعة نفسها، ليلتحق بعد ذلك بجهاز الأمن الداخلي القطرية برتبة ضابط.
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