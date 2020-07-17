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تفاصيل مثيرة لحياة خليفة بن حمد الدراسية

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تفاصيل مثيرة لحياة خليفة بن حمد الدراسية

ماجد القزيز (صدى):
كشفت " لوس أنجلوس تايمز " الأمريكية جوانب من حياة خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، الأخ الأصغر لأمير قطر تميم، خلال إقامته في الولايات المتحدة بغرض " الدراسة ".

ولم يعش خليفة حياة الطلاب الدراسية المعروفة، إذ كان يقيم في أفخم الفنادق، ولا يغادر صالات القمار، إضافة إلى الرحلات المنتظمة للمقامرة في لاس فيجاس.

وكانت سنوات دراسة خليفة الجامعية في كاليفورنيا عبارة عن سلسلة من الترف، سبقها لقاء خاص بين رئيس الجامعة ووالدته موزة بنت ناصر المسند، وبمجرد وصوله للجامعة غمرته بمعاملة من نوع خاص.

ويتورط خليفة في تزوير مستندات وخرق قواعد الجامعة ورشوة أعضاء من هيئة التدريس، من بينها تمثال جمل ذهبي لعميد الكلية، وساعة رولكس لأحد الأستاذة.

وحصل خليفة، على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية عام 2015، كما حصل في السنة التالية على ماجستير في الدبلوماسية العامة من الجامعة نفسها، ليلتحق بعد ذلك بجهاز الأمن الداخلي القطرية برتبة ضابط.

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أحدث التعليقات

راكان
بصفتي احد ساكني الحي المتضررين من تسرب البنزين لخزانات منازلنا وفي الوقت الذي كنا ننتظر من المسئولين في الجهات المعنية البحث عن حلول لتلك المشكلة يخرج تصريح منسوب لشركة المياه الوطنية كان يفترض أن يكون أكثر وضوح للقراء حيث ذكر المصدر المصرح بأن سبب وجود المادة البترولية تسرب من ورشة بترولية مجاورة دون أن يحدد المقصود بها كما أغفل المصدر المصرح أن ماسورة شبكة المياه هي التي نقلت (مادة البنزين) إلى خزاناتنا بعد أنكسارها وليس لمرة واحدة بل تكرر عدة مرات ولست المواطن الوحيد المتضرر بل هناك غيري من المواطنين من ساكني الحي ولدينا أكثر من بلاغ لوزارة البيئة والمياه والزراعة ،ولأمانة منطقة الرياض الا ان الموضوع تكرر بعد ذلك عدة مرات وهذا دليل أن الشركة المنفذة او المقاول لم تحفظ انابيب ومواسير المياة بشكل صحيح والذي من المفترض أن تصل المياه لمنزلي ومنازل المواطنين عبر خطوط آمنة . للتوضيح جرى نشره والله من وراء القصد...
زائر
وين التباعد الاجتماعي والكمامات
ابو عمار
لازم تفهم ان كل شي تغير بعد تطبيق الضريبه الجديده فمن الطبيعي ان يبيع السوبر ماركت البلاستك لذلك احضر معك شنطه او كرتونه لتحمل اغراضك بها
ابو عمار
فعلا مكرر الموضوع
راكان
بصفتي احد ساكني الحي المتضررين من تسرب البنزين لخزانات منازلنا وفي الوقت الذي كنا ننتظر من المسئولين في الجهات المعنية البحث عن حلول لتلك المشكلة يخرج تصريح لشركة المياه الوطنية كان يفترض أن يكون أكثر وضوح للقراء حيث ذكر المصدر المصرح بأن سبب وجود المادة البترولية تسرب من ورشة بترولية مجاورة دون أن يحدد المقصود بها كما أغفل المصدر المصرح أن ماسورة شبكة المياه هي التي نقلت (مادة البنزين) إلى خزاناتنا بعد أنكسارها وليس لمرة واحدة بل تكرر عدة مرات ولست المواطن الوحيد المتضرر بل هناك غيري من المواطنين من ساكني الحي ولدينا أكثر من بلاغ لوزارة البيئة والمياه والزراعة ،ولأمانة منطقة الرياض الا ان الموضوع تكرر بعد ذلك عدة مرات وهذا دليل أن الشركة المنفذة او المقاول لم تحفظ انابيب ومواسير المياة بشكل صحيح والذي من المفترض أن تصل المياه لمنزلي ومنازل المواطنين عبر خطوط آمنة . للتوضيح جرى نشره والله من وراء القصد...

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