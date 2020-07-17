دولة تروج لثاني أكسيد الكلور للعلاج من كورونا

سوكريه (صدى):
تشهد بوليفيا إقبالًا واسعًا لشراء زجاجات صغيرة تحوي ثاني أكسيد الكلور، وهو عنصر مبيض سام، تم الترويج له خطأ على أنه علاج لفيروس كورونا.
ويستمر الإقبال الواسع رغم تحذير وزارة الصحة من مخاطره، كما ذكرت السلطات أن ما لا يقل عن 5 أشخاص أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم المطهر.
والأسبوع الماضي وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح "بتصنيع وتسويق وطرح واستخدام محلول ثاني أكسيد الكلور للوقاية من فيروس كورونا والعلاج منه".
ويتطلب مشروع القانون موافقة الرئيسة المؤقتة جانين انيز، التي تخضع لحجر صحي بعدما جاءت نتائج اختبارها إيجابية للفيروس.