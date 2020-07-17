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دولة تروج لثاني أكسيد الكلور للعلاج من كورونا

Time منذ 21 ساعة
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دولة تروج لثاني أكسيد الكلور للعلاج من كورونا

سوكريه (صدى):
تشهد بوليفيا إقبالًا واسعًا لشراء زجاجات صغيرة تحوي ثاني أكسيد الكلور، وهو عنصر مبيض سام، تم الترويج له خطأ على أنه علاج لفيروس كورونا.

ويستمر الإقبال الواسع رغم تحذير وزارة الصحة من مخاطره، كما ذكرت السلطات أن ما لا يقل عن 5 أشخاص أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم المطهر.

والأسبوع الماضي وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يسمح "بتصنيع وتسويق وطرح واستخدام محلول ثاني أكسيد الكلور للوقاية من فيروس كورونا والعلاج منه".

ويتطلب مشروع القانون موافقة الرئيسة المؤقتة جانين انيز، التي تخضع لحجر صحي بعدما جاءت نتائج اختبارها إيجابية للفيروس.

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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