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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع المصري

Time منذ 9 دقائق
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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع المصري

الرياض (صدى):
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً يوم أمس, بمعالي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الفريق أول محمد زكي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع بجمهورية مصر العربية حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب ، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معقوله يفصلونه علشان بلغ عن تحرش ومن مقيم وصخ
ابن حزم
زحلقة لن ينساها طول حياته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهل الفقر دايم بسيطين وأحباب،، لن الزمن ماله عليهم محاسن،، تبي تشوف أقراب وأحباب وأصحاب،، في الحاره الي كل ابوها دداسن😂 محمد السكران😎
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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