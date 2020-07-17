النصر ملزم بدفع عقد آل سالم كاملاً

ماجد محمد (صدى):
اتفق المحكم الذي اختاره اللاعب عبدالله آل سالم والمحكم الذي اختاره النصر ورئيس لجنة التحكيم على أحقية اللاعب للحصول على عقده كاملا.
وصدر الحكم لصالح المهاجم عبدالله آل سالم على نادي النصر بإلزام الأخير بدفع العقد كامل " ٣ سنوات " قد جاء بالإجماع.
وكانت جماهير نادي النصر تترقب الموقف النهائي لقضية اللاعب عبدالله آل سالم، الذي كسب قضيته ضد العالمي، وتم الحكم بأحقيته في الحصول على مبلغ 8.3 مليون ريال بعد فسخ عقده بسبب غير مشروع.
يذكر أن اللاعب لجأ إلى غرفة فض المنازعات، بسبب إنهاء عقده من جانب إدارة النصر، وقضت الغرفة بإلزام النادي العاصمي بدفع 1.3 مليون ريال لصالح آل سالم، لكن الأخير استأنف القرار أمام مركز التحكيم، الذي قرر أن يدفع النصر كامل عقد عبدالله آل سالم والذي يقدر بـ7 ملايين و150 ألف ريال.