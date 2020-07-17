أمريكا تُعمق جراح تركيا بعقوبات جديدة

واشنطن (صدى):
طالب أعضاء في مجلس النواب الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بفرض عقوبات على تركيا من خلال التقد بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبات علثها بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية.
وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي آدم كينزينغر: "تركيا أمعنت في اتخاذ قرارات مثيرة للريبة، ولا تحترم الالتزامات والواجبات المترتبة عليها كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأضاف: "ينبغي التوضيح بما لا يدع مجالا للشك أن تصرفات تركيا غير مقبولة البتة، وستترتب عليها عواقب وخيمة على أنقرة".
وأكد كينزينغر أن مشروع النص التشريعي الجديد يجعل تصرفات تركيا "جناية خاضعة وموجبة للعقوبات"، مشددا على أنه ستتم "معاملة (تركيا) وفقا للمادة 231 من قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات".