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أمريكا تُعمق جراح تركيا بعقوبات جديدة

Time منذ ساعة
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أمريكا تُعمق جراح تركيا بعقوبات جديدة

واشنطن (صدى):
طالب أعضاء في مجلس النواب الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بفرض عقوبات على تركيا من خلال التقد بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبات علثها بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي آدم كينزينغر: "تركيا أمعنت في اتخاذ قرارات مثيرة للريبة، ولا تحترم الالتزامات والواجبات المترتبة عليها كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف: "ينبغي التوضيح بما لا يدع مجالا للشك أن تصرفات تركيا غير مقبولة البتة، وستترتب عليها عواقب وخيمة على أنقرة".

وأكد كينزينغر أن مشروع النص التشريعي الجديد يجعل تصرفات تركيا "جناية خاضعة وموجبة للعقوبات"، مشددا على أنه ستتم "معاملة (تركيا) وفقا للمادة 231 من قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معقوله يفصلونه علشان بلغ عن تحرش ومن مقيم وصخ
ابن حزم
زحلقة لن ينساها طول حياته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهل الفقر دايم بسيطين وأحباب،، لن الزمن ماله عليهم محاسن،، تبي تشوف أقراب وأحباب وأصحاب،، في الحاره الي كل ابوها دداسن😂 محمد السكران😎
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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