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زواج حفيدة الملكة إليزابيث الثانية في حفل زفاف سري

Time منذ 23 ساعة
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زواج حفيدة الملكة إليزابيث الثانية في حفل زفاف سري

لندن (صدى):
تزوجت  الأميرة البريطانية بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة دوقة يورك، إدواردو مابيلي موتسي في قلعة وندسور، اليوم الجمعة.

وأقيم حفل الزفاف " الصغير " الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في الكنيسة الملكية بوندسور، في حضور الملكة إليزابيث الثانية ودوق أدنبرة الأمير فيليب وعدد محدود من أفراد الأسرة المقرّبين.

وأشار متحدث باسم قصر باكينجهام إلى أنّ حفل زفاف " خاص " جرى بالفعل، مشددا على الالتزام بكامل الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الحكومة البريطانية.

وبالرغم أنّ الأميرة بياتريس كانت تنوي الاحتفال بزفافها في قصر سانت جيمس بلندن، إلا أنّ زواجها في قلعة ويندسور يحمل رمزية خاصة لها أيضًا، حيث أنه المكان الذي نشأت فيه، ولا يزال والداها يقطنان هناك.

 

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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