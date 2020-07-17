زواج حفيدة الملكة إليزابيث الثانية في حفل زفاف سري

لندن (صدى):
تزوجت الأميرة البريطانية بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو وسارة دوقة يورك، إدواردو مابيلي موتسي في قلعة وندسور، اليوم الجمعة.
وأقيم حفل الزفاف " الصغير " الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في الكنيسة الملكية بوندسور، في حضور الملكة إليزابيث الثانية ودوق أدنبرة الأمير فيليب وعدد محدود من أفراد الأسرة المقرّبين.
وأشار متحدث باسم قصر باكينجهام إلى أنّ حفل زفاف " خاص " جرى بالفعل، مشددا على الالتزام بكامل الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الحكومة البريطانية.
وبالرغم أنّ الأميرة بياتريس كانت تنوي الاحتفال بزفافها في قصر سانت جيمس بلندن، إلا أنّ زواجها في قلعة ويندسور يحمل رمزية خاصة لها أيضًا، حيث أنه المكان الذي نشأت فيه، ولا يزال والداها يقطنان هناك.