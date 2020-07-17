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السلمي يوضح حكم الشرع في الاشتراك بصناديق الاستثمار " فيديو "

Time منذ ساعتين
Views 1783
السلمي يوضح حكم الشرع في الاشتراك بصناديق الاستثمار " فيديو "

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم الشرع في الاشتراك في صناديق الاستثمار.

وقال السلمي خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:"إذا  ذهبت المرأة  والرجل إلي البنوك وأعطوها إفادة بأن هذا المنتج مبني على قرار من اللجنة الشرعية أو من الفتوى الشرعية الموجودة في البنك فإن  ذمتها حينئذ تبرأ ".

وأضافت:" ولكن إذا  سألت عالما آخر فأخبرها في وجهة نظره فإنها تبحث حينئذ عن الأعلمي والأفقهي مع الأتقى أولا إذا  كان ألجأ البنك جهة معتبرة وأخبرها أن هذا المنتج شرعي تبرأ ذمته في ذلك والله أعلم ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معقوله يفصلونه علشان بلغ عن تحرش ومن مقيم وصخ
ابن حزم
زحلقة لن ينساها طول حياته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهل الفقر دايم بسيطين وأحباب،، لن الزمن ماله عليهم محاسن،، تبي تشوف أقراب وأحباب وأصحاب،، في الحاره الي كل ابوها دداسن😂 محمد السكران😎
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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