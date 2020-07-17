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النصر يتعاقد مع عبدالعزيز العلاوي

Time منذ ساعة
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النصر يتعاقد مع عبدالعزيز العلاوي

طلال الغامدي (صدى):
تعاقد نادي النصر، مع الظهير الأيسر عبدالعزيز العلاوي، لمدة ثلاثة أعوام.

وتكفل بالصفقة العضو الذهبي عبدالعزيز بغلف، حيث تم التعاقد اليوم الجمعة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
تــراني عِــدت الفيديو خمس مرات ولاتحاتون علاجه عندي .
ابو محمد 😎
جيد باالصيد .. .. بس الثعالب ماتوكل ..
ابو محمد 😎
يمشون بدون وعي .. كفانا الله شرهم ..
. راعــي الـددســـن .
والله كسر خاطري يباله مطوع يقرى علاه ويلشطه بالخيزرانه . ويكون عنده غرشة ماء ورد و غرشة فلـفل تباسكو .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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