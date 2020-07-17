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لجنة الحكام: «حكام النخبة في أوروبا سيقودون مباريات الدوري بعد العودة»
منذ ساعة
1463
نواف السالم (صدى):
حسمت لجنة الحكام، اليوم الجمعة، أمر الاستعانة بحكام أجانب في مبارياتها القادم.
وقال يوسف ميرزا نائب رئيس لجنة الحكام حكام النخبة في أوروبا سيقودون مباريات الدوري بعد العودة.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
تــراني عِــدت الفيديو خمس مرات ولاتحاتون علاجه عندي .
ابو محمد 😎
جيد باالصيد .. .. بس الثعالب ماتوكل ..
ابو محمد 😎
يمشون بدون وعي .. كفانا الله شرهم ..
. راعــي الـددســـن .
والله كسر خاطري يباله مطوع يقرى علاه ويلشطه بالخيزرانه . ويكون عنده غرشة ماء ورد و غرشة فلـفل تباسكو .
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
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