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تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن

Time منذ 3 ساعات
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تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن

الدمام (صدى):
حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، ممثلة بعمادة الموارد البشرية عن موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين للوظائف القانونية والحاسوبية.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن موعد الاختبارات التحريرية للوظائف القانونية والحاسوبية سيكون للرجال في مبنى (450) عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، أما النساء سوف يعقد الاختبار بمبنى (550) كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالحرم الجامعي، وذلك يومي الأربعاء 1 /12/ 1441هـ الموافق 22 /7/ 2020م والخميس بتاريخ 2 /12/ 1441هـ الموافق 23 /7/ 2020م.

وأشار اليوسف، إلى أن الاختبارات ستكون على ثلاث فترات، الأولى من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً، والثانية من 11 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً، والثالثة من2 مساءً حتى الساعة 3 مساءً، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، مشيراً إلى أن من أراد معرفة التفاصيل كاملة زيارة موقع الجامعة الإلكتروني.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يارب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معقوله يفصلونه علشان بلغ عن تحرش ومن مقيم وصخ
ابن حزم
زحلقة لن ينساها طول حياته
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أهل الفقر دايم بسيطين وأحباب،، لن الزمن ماله عليهم محاسن،، تبي تشوف أقراب وأحباب وأصحاب،، في الحاره الي كل ابوها دداسن😂 محمد السكران😎
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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