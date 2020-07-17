بالفيديو.. حفيد عمر المختار لـ السيسي: "صاحب البيت لا يستأذن بالدخول"

طرابلس (صدى):
ألقى الشيخ حافظ خطاب، حفيد المجاهد الليبي عمر المختار وأحد حكماء قبيلة المنفة الليبية، كلمة تاريخية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس المصري للقبائل الليبية، إذ قال حفيد عمر المختار: " نحن كمشايخ وأعيان القبائل الليبية جئنا اليوم لننقل إليك تحيات هذه القبائل والتي هي مكونات الشعب الليبي أجمع”.
وأضاف: “ نحن عاجزون عن تقديم الشكر لكم، ولا شك أن مصر وشعب مصر وأشقاءنا في مصر هم الأقرب لنا عرفيا اجتماعيا وجغرافيا وتاريخيا حتى دون أن نطلب منهم التدخل ”.
وتابع: “ نحن أسرة واحدة وشعب واحد وأقول لكم يا سيادة الرئيس إن مشايخ وقبيلة أولاد علي من أبناء عمومتنا هم مصريين ونحن ليبين نحن شعب واحد لا نقبل التفريق بين الشعب الليبي والشعب المصري ".
وأشار إلى أنه : " أما من ناحية التفويض، فصاحب البيت لا يستأذن في دخوله، ولكن سلطتنا الشرعية والمعترف بها دوليا مجلس النواب الليبي وسيادتكم كلفتم بقرار مجلس النواب الليبي بالسماح للجيش المصري بالتدخل حماية لليبيا وامنها القومي وحماية الامن القومي المصري الذي هو لصيق بالأمن القومي الليبي ومصير واحد”.