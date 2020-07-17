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حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1465
حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 

نايف السالم (صدى):
أحدثت تغريدة بعنوان " قصة ما قبل للنوم " على الحساب الرسمي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في موقع " تويتر " ضجة كبيرة.

وعبر المغردون عن استغرابهم من الأسلوب الذي يوجه به الحساب النصائح لمتابعيه في دول الخليج والاهتمام بأشياء ثانوية، في الوقت الذي يعاني العالم من أزمة فيروس " كورونا".

يذكر أن الحساب نشر قصة من وحي الخيال - ضمن حملة عن النوم روج لها سابقا بعنوان " من زان نومه زان يومه "- تتحدث عن مشاجرة قامت بين الريح والشمس والمطر حول من أقوى، والتي عجز الريح والشمس فيها عن إثبات قوتهما، وفاز النوم، وأصبح هو الأقوى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

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