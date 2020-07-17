حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 

نايف السالم (صدى):
أحدثت تغريدة بعنوان " قصة ما قبل للنوم " على الحساب الرسمي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في موقع " تويتر " ضجة كبيرة.
وعبر المغردون عن استغرابهم من الأسلوب الذي يوجه به الحساب النصائح لمتابعيه في دول الخليج والاهتمام بأشياء ثانوية، في الوقت الذي يعاني العالم من أزمة فيروس " كورونا".
يذكر أن الحساب نشر قصة من وحي الخيال - ضمن حملة عن النوم روج لها سابقا بعنوان " من زان نومه زان يومه "- تتحدث عن مشاجرة قامت بين الريح والشمس والمطر حول من أقوى، والتي عجز الريح والشمس فيها عن إثبات قوتهما، وفاز النوم، وأصبح هو الأقوى.