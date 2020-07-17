نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة : إجراءات الفحص المخبري تتخطى حاجز 65 ألف فحص يومياً

Time منذ ساعة
Views 1583
الصحة : إجراءات الفحص المخبري تتخطى حاجز 65 ألف فحص يومياً

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة أنها أجرت 65549 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) ، حيث تُعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس .

وهيأت الصحة المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات، كما أن الصحة لديها مختبرات إقليمية بمختلف المناطق -مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات- تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، وأسهمت - بفضل الله - في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وستواصل الوزارة التوسع في إجراء الفحوص وإطلاف المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.

وبينت الصحة أنه في بداية ظهور الفيروس في المملكة كان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب ( 1000 فحص) وفي الوقت الراهن يصل إجمالي الفحوصات إلى ما يزيد على ( 65 ألف فحص ) يومياً .

وتواصل الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال الكثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت ولله الحمد في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات سكن العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت أسهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.

وقامت الوزارة بتنفيذ المرحلة الثانية من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في المملكة، وذلك مواصلة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وذلك من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

وأطلقت الصحة مبادرة عيادات (تطمن)، وعددها 237 عيادة، وهيأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، حيث يمكن الذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق.

وتعمل هذه العيادات على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأعلنت (الصحة) عن استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، وذلك في مختلف مدن المملكة ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس (كورونا) المستجد، حيث كانت عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة أُنشئت في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

أخر الأخبار

بالفيديو.. حفيد عمر المختار لـ السيسي: "صاحب البيت لا يستأذن بالدخول"
بالفيديو.. حفيد عمر المختار لـ السيسي: "صاحب البيت لا يستأذن بالدخول"
Time منذ دقيقة Views 1026
تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن
تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن
Time منذ 4 دقائق Views 1147
العراق: سنواجه شحًا بالغًا في المياه بسبب سدود تركيا
العراق: سنواجه شحًا بالغًا في المياه بسبب سدود تركيا
Time منذ 16 دقيقة Views 1279
حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 
حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 
Time منذ 21 دقيقة Views 1463
العروس دفعت المهر وتورطت
العروس دفعت المهر وتورطت
Time منذ 25 دقيقة Views 321
مذيع باكستاني عصبي بزيادة
مذيع باكستاني عصبي بزيادة
Time منذ 25 دقيقة Views 355
راحت على العريس
راحت على العريس
Time منذ 25 دقيقة Views 399
اعتداء وحشي على كلب
اعتداء وحشي على كلب
Time منذ 26 دقيقة Views 339
بديل للمكيف في الاجواء الحارة
بديل للمكيف في الاجواء الحارة
Time منذ 27 دقيقة Views 369
" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا 
" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا 
Time منذ 30 دقيقة Views 1645