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" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا 

Time منذ 30 دقيقة
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" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا 

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وزارة الصحة أن فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد19 " عن طريق البلعوم الأنفي أو الفموي يعطي نتائج واحدة ودقيقة.

ويأتي ذلك رداً على تساؤلات بشأن المسحة التي تؤخذ من الأنف أدق من الفم، كما ذكرت وزارة الصحة أن عينة البلعوم الأنفي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازٍ للفم وبعمق محدد، أما عينة البلعوم الفموي فتؤخذ عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

ولفتت إلي أن التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس كوفيد 19 تؤكد بشكل عام أن أيا من الخيارات المذكورة تعتبر عينات مقبولة للفحص.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

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