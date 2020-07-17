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شقيق مؤسس طالبان يهدد بحرق مقاتلي فيلق «فاطميون» التابع لإيران (فيديو)

Time منذ 56 دقيقة
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شقيق مؤسس طالبان يهدد بحرق مقاتلي فيلق «فاطميون» التابع لإيران (فيديو)

وكالات (صدى):
خرج الملا عبدالمنان نيازي، شقيق مؤسس حركة طالبان "الملا محمد عمر"، ومساعده السابق للشؤون السياسية في الحركة، اليوم الجمعة، ليهدد بحرق عناصر ميليشيات فيلق فاطميون الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني للقتال في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد العام 2014.

وقال ملا عبدالمنان نيازي المنشق عن حركة طالبان العام 2015 خلال مقابلة مع موقع "إيران واير" المعارض، بشأن موقفه من المقاتلين العائدين إلى أفغانستان:"إنهم يخدعون الهزارة بنفس الدّين الزائف (الشيعة) لديهم.. إذا أخذتهم هنا سأحرقهم في النار، ولن يرى أحد عظامهم أو لحومهم".

والهزارة إحدى القوميات الأفغانية، ويتحدثون اللغة الفارسية، ويسكنون وسط أفغانستان، ويعتنق أغلبهم المذهب الشيعي.

وأضاف الملا نيازي:"وجود المقاتلين الفاطميين يشكل تهديدًا خطيرًا لأفغانستان.. لا مكان للفاطميين داخل أفغانستان وبين الشعب".

واستكمل: "يتم إطعامهم من قبل الحكومة الأفغانية.. وكثير من الوزراء داخل كابول اليوم يشجعون الفاطميين".

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

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