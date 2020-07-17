تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
الصحة: مراكز "تأكد" في خدمتك للفحص السريع عن كورونا
منذ 53 دقيقة
1588
1
عادل الحربي (صدى):
نوهت وزارة الصحة بأن مراكز "تأكد" في خدمة الجميع للفحص السريع عن فيروس كورونا المستجد لمن لا تظهر عليه الأعراض.
ودعت الراغبين في الفحص إلى حجز موعد عبر تطبيق صحتي : اضغط
هنا
.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع
أخر الأخبار
بالفيديو.. حفيد عمر المختار لـ السيسي: "صاحب البيت لا يستأذن بالدخول"
منذ دقيقة
1012
تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن
منذ 4 دقائق
1127
العراق: سنواجه شحًا بالغًا في المياه بسبب سدود تركيا
منذ 16 دقيقة
1279
حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل
منذ 21 دقيقة
1463
العروس دفعت المهر وتورطت
منذ 24 دقيقة
316
مذيع باكستاني عصبي بزيادة
منذ 25 دقيقة
347
راحت على العريس
منذ 25 دقيقة
399
اعتداء وحشي على كلب
منذ 26 دقيقة
339
بديل للمكيف في الاجواء الحارة
منذ 26 دقيقة
365
" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا
منذ 30 دقيقة
1635