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الصحة: مراكز "تأكد" في خدمتك للفحص السريع عن كورونا

Time منذ 53 دقيقة
Views 1588
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الصحة: مراكز "تأكد" في خدمتك للفحص السريع عن كورونا

عادل الحربي (صدى):
نوهت وزارة الصحة بأن مراكز "تأكد" في خدمة الجميع للفحص السريع عن فيروس كورونا المستجد لمن لا تظهر عليه الأعراض.

ودعت الراغبين في الفحص إلى حجز موعد عبر تطبيق صحتي : اضغط هنا .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

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