آخر مستجدات قضية " فتاة التيك توك " 

القاهرة (صدى):
تباشر المحكمة في مصر، غدا السبت، قضية منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ" فتاة التيك توك "، والمتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء.
ومن جهته، أوضح محامي منار سامي في تصريحات صحفية، أنه سيجري عرض المتهمة على قاضي المعارضات، غدا السبت، للنظر في أمر تجديد حبسها، مردفا أن لديه مستندات قاطعة ستغير عقيدة المحكمة.
وكانت الإدارة العامة للآداب في مصر، ضبطت المتهمة منار سامي لإذاعتها محتويات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.