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بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يصف موقف المملكة من زيارة السادات لإسرائيل

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل يصف موقف المملكة من زيارة السادات لإسرائيل

نايف السالم (صدى):
أوضح الرئيس الأسبق للمخابرات، الأمير تركي الفيصل، موقف المملكة من الزيارة التى قام به الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، إلى إسرائيل.

وقال، خلال استضافته في برنامج برنامج "الصندوق الأسود"، إن الملك خالد شعر بالصدمة من إعلان الرئيس المصري.

وأكد أن الملك غضب بسبب قيام "السادات" بإخفاء نوايا الزيارة عنه برغم إصدار البلدين لبيان مشترك حول استمرار المحادثات الدولية قبل فترة من إعلان الزيارة لإسرائيل.

وأضاف أن السادات أرسل بعد الإعلان نائبه محمد حسني مبارك إلى المملكة إلا أن الملك خالد رفض استقباله.

وأكد أن التعاون الاستخباراتي بين المملكة ومصر ظل مستمر بعد ذلك حتى صدر قرار جماعي في قمة بغداد بقطع العلاقات مع مصر.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

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