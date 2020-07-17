نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. المطلق: بعض الرجال يؤذون زوجاتهم بالشذوذ الجنسي 

Time منذ ساعة
Views 2223
Comment 4
بالفيديو.. المطلق: بعض الرجال يؤذون زوجاتهم بالشذوذ الجنسي 

حمود العنزي (صدى):
قال الدكتور عبدالله المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إن الشذوذ الجنسي موجود، لافتا إلى أن بعض الأزواج الآن يؤذون زوجاتهم بهذا الشذوذ؛ حيث يرفضون الحلال ويذهبون الحرام.

ويأتي ذلك في رد " المطلق " على متصل في برنامجه الأسبوعي " استديو الجمعة " عبر إذاعة " نداء الإسلام، حيث قال المتصل في سؤاله:" قال الله تعالى عن قوم لوط " إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء " فهل كان عندهم كما يُعرف عندنا في هذا الزمن "سحاقيات ".

وأوضح المطلق أن " هذه الآية لم تأتِ في السحاقيات، هذه في الشذوذ، والشذوذ الآن موجود، هناك بعض الرجال الآن يؤذون حريمهم، زوجته تقول له تعالَ مما أحل الله أتلذذ أنا وأنت به وحلال، ويأبى إلا أن يذهب إلى المحل المنتن الذي حرّمه الله تعالى، هذا شذوذ، نعوذ بالله من الشذوذ ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

أخر الأخبار

بالفيديو.. حفيد عمر المختار لـ السيسي: "صاحب البيت لا يستأذن بالدخول"
بالفيديو.. حفيد عمر المختار لـ السيسي: "صاحب البيت لا يستأذن بالدخول"
Time منذ 54 ثانية Views 1007
تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن
تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن
Time منذ 3 دقائق Views 1122
العراق: سنواجه شحًا بالغًا في المياه بسبب سدود تركيا
العراق: سنواجه شحًا بالغًا في المياه بسبب سدود تركيا
Time منذ 16 دقيقة Views 1279
حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 
حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 
Time منذ 21 دقيقة Views 1463
العروس دفعت المهر وتورطت
العروس دفعت المهر وتورطت
Time منذ 24 دقيقة Views 313
مذيع باكستاني عصبي بزيادة
مذيع باكستاني عصبي بزيادة
Time منذ 24 دقيقة Views 344
راحت على العريس
راحت على العريس
Time منذ 25 دقيقة Views 394
اعتداء وحشي على كلب
اعتداء وحشي على كلب
Time منذ 25 دقيقة Views 339
بديل للمكيف في الاجواء الحارة
بديل للمكيف في الاجواء الحارة
Time منذ 26 دقيقة Views 361
" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا 
" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا 
Time منذ 29 دقيقة Views 1629