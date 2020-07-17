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اعتقال مشتبه به في قتل رجل أعمال سعودي وقطع رأسه بمنشار

Time منذ ساعة
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اعتقال مشتبه به في قتل رجل أعمال سعودي وقطع رأسه بمنشار

عادل الحربي (صدى):
اعتقلت الشرطة الأمريكية مشتبهًا فيه بقضية مقتل رجل الأعمال، فهيم صالح، الذي عثر على جثته مقطوعة الرأس والأوصال وبجوارها منشار كهربائي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز،الجمعة، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الموضوع، أن المعتقل يدعى تيريس ديفون هاسبيل (21 عاما) وكان يتولى منصب المساعد الشخصي لصالح.

ومن المتوقع أن يواجه هاسبيل، اتهامات منها القتل من الدرجة الثانية (ما يعني ارتكاب جريمة قتل عمدا لكن دون سابق التخطيط والتعمد).

وعثرت شقيقة صالح (33 عاما)، وهو رجل الأعمال الرائد في مجال التكنولوجيا، على جثته المقطعة في شقته الفاخرة في مانهاتن الثلاثاء الماضي، وكانت أجزاء منها موضوعة داخل أكياس بلاستيكية ضخمة.

ويعتقد المحققون أن الجريمة المروعة ارتكبت بعد أن كشف رجل الأعمال أن مساعده متورط في سرقة عشرات آلاف الدولارات منه.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

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