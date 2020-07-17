حقائق تؤدي إلى سقوط أردوغان

ماجد القزيز (صدى):
كشف تقرير غربي، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طريقه إلى السقوط، وهناك شواهد عديدة على ذلك، منذ واحولة الانقلاب عليه.
وأوضح التقرير الذي كتبه الكاتب فرانك نوردهاوزن ونشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية، أن الشاهد الأول على ذلك هو جنون الاعتقالات التي قام بها "أردوغان" للآلاف من منسوبي المؤسسة القضائية والمحامين .
وأكد التقرير، أن هذا الجنون كان محاولة لإيقاف الحملات التي قام بها القانونيون والقضاة لكشف الفساد المستشري في الحكومة وخصوصًا ما يتعلق بالوزراء والمقربين من أردوغان.
وأوضح أن الشاهد الثاني على ذلك هو حشر 150 محامياً في زنزانات صغيرة، إذ أكد المحققين لهم بأن ملفهم فارغ وإنما هناك تعليمات للقبض عليهم فقط.
ولم تشتمل المحاكمات التي تمت بعد محاولة انقلاب في تركيا على أي لوائح اتهام فردية، كما تم إطلاق سراح القتلة بعد إصدار عفواً جزئياً عن حوالي 90.000 سجين جنائي في أبريل بسبب الوباء، و إعفاء حوالي 50.000 سجين سياسي.
كما دمر أردوغان، القضاء المستقل، بعد إيقاف حوالي 7000 قاضٍ ومدعٍ عام، وتم فصل حوالي 4 آلاف واتهامهم منذ محاولة الانقلاب، ولا يزال أكثر من 500 معتقل.