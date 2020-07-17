نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حقائق تؤدي إلى سقوط أردوغان

Time منذ ساعة
Views 1807
Comment 1
حقائق تؤدي إلى سقوط أردوغان

ماجد القزيز (صدى):
كشف تقرير غربي، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طريقه إلى السقوط، وهناك شواهد عديدة على ذلك، منذ واحولة الانقلاب عليه.

وأوضح التقرير الذي كتبه الكاتب فرانك نوردهاوزن ونشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية، أن الشاهد الأول على ذلك هو جنون الاعتقالات التي قام بها "أردوغان" للآلاف من منسوبي المؤسسة القضائية والمحامين .

وأكد التقرير، أن هذا الجنون كان محاولة لإيقاف الحملات التي قام بها القانونيون والقضاة لكشف الفساد المستشري في الحكومة وخصوصًا ما يتعلق بالوزراء والمقربين من أردوغان.

وأوضح أن الشاهد الثاني على ذلك هو حشر 150 محامياً في زنزانات صغيرة، إذ أكد المحققين لهم بأن ملفهم فارغ وإنما هناك تعليمات للقبض عليهم فقط.

ولم تشتمل المحاكمات التي تمت بعد محاولة انقلاب في تركيا على أي لوائح اتهام فردية، كما تم إطلاق سراح القتلة بعد إصدار عفواً جزئياً عن حوالي 90.000 سجين جنائي في أبريل بسبب الوباء، و إعفاء حوالي 50.000 سجين سياسي.

كما دمر أردوغان، القضاء المستقل، بعد إيقاف حوالي 7000 قاضٍ ومدعٍ عام، وتم فصل حوالي 4 آلاف واتهامهم منذ محاولة الانقلاب، ولا يزال أكثر من 500 معتقل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

أخر الأخبار

بالفيديو.. حفيد عمر المختار لـ السيسي: "صاحب البيت لا يستأذن بالدخول"
بالفيديو.. حفيد عمر المختار لـ السيسي: "صاحب البيت لا يستأذن بالدخول"
Time منذ 43 ثانية Views 1007
تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن
تحديد موعد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف بجامعة الإمام عبدالرحمن
Time منذ 3 دقائق Views 1112
العراق: سنواجه شحًا بالغًا في المياه بسبب سدود تركيا
العراق: سنواجه شحًا بالغًا في المياه بسبب سدود تركيا
Time منذ 15 دقيقة Views 1279
حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 
حساب المجلس الصحي لدول مجلس التعاون يحدث ضجة بتغريدة مثيرة للجدل 
Time منذ 20 دقيقة Views 1463
العروس دفعت المهر وتورطت
العروس دفعت المهر وتورطت
Time منذ 24 دقيقة Views 306
مذيع باكستاني عصبي بزيادة
مذيع باكستاني عصبي بزيادة
Time منذ 24 دقيقة Views 344
راحت على العريس
راحت على العريس
Time منذ 25 دقيقة Views 394
اعتداء وحشي على كلب
اعتداء وحشي على كلب
Time منذ 25 دقيقة Views 339
بديل للمكيف في الاجواء الحارة
بديل للمكيف في الاجواء الحارة
Time منذ 26 دقيقة Views 361
" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا 
" الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا 
Time منذ 29 دقيقة Views 1624