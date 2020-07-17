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جدة تحتضن مواجهات الأخضر في التصفيات الآسيوية 

Time منذ ساعة
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جدة تحتضن مواجهات الأخضر في التصفيات الآسيوية 

ماجد محمد (صدى):
اختار المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، مدينة جدة لاستضافة المباريات المتبقية للفريق بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الدور النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا فإن المباراتين المتبقيتين ضد فلسطين يوم 12 نوفمبر ستُقام في جدة وستتبعها المباراة الأخيرة في هذا الدور ضد أوزبكستان يوم 17 من الشهر نفسه على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة " الجوهرة " الذي سيحتضن بقية المباريات الثلاث للأخضر والمقررة في المملكة.

ومن المتوقع أن ينتظم المنتخب الوطني في معسكر إعدادي مطلع شهر أكتوبر المقبل من أجل مواجهة فلسطين ثم مواجهة سنغافورة في سنغافورة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
امراض وميكروبات وبلاوي بسبب الشذوذ نسأل الله السلامه اللهم اصلح احوال المسلمين
واضح*** وصريح***
إنه خضير،وجمايله التي لا حصر لها.. هههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎
سيفتي لتر ، للأمهات الرفلاات ..
. راعــي الـددســـن .
هـــو باقي فيــه خــير راح و إنتهى في الباي باي .🔥.
مطر الاسود
السؤال ويش دخل صاحبة الصورة المنشورة وأنتم بها اعرف في الموضوع

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