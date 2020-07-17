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" الأمن العام " يكشف عن الجرائم التي ارتكبها الجناة خلال الأسبوع الماضي 

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" الأمن العام " يكشف عن الجرائم التي ارتكبها الجناة خلال الأسبوع الماضي 

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي عدد من مرتكبي الجرائم في عدد من مناطق المملكة.

وجاءت الجرائم التي ارتكبها الجناة، على النحو الآتي:

١- تشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين ومقيم من جنسية عربية يقومون بسرقة مبلغ مالي قدره 599 ألف ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك.

٢- 3 وافدين من جنسية آسيوية يحتجزون مقيما من بني جلدتهم ويبتزون ذويه في بلاده لدفع مبلغ مالي لإخلاء سبيله.

٣- تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين يقومون بجرائم سلب تحت تهديد السلاح، وسرقة المركبات والمحلات التجارية ووضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

٤- مواطنان يقومان بعدة جرائم تمثلت بانتحال صفة رجل أمن وموظف حكومي والاستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

٥- 3 مواطنين ومقيمان من جنسية عربية يقومون باحتجاز مقيم والتعدي عليه بالضرب وتصويره وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه مقابل إخلاء سبيله لوجود خلافات مالية سابقة بينهم.

٦- 3 مواطنين يقومون بارتكاب 47 قضية جنائية منها سرقات من المنازل والمركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم صفة رجال أمن في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

٧- تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من جنسية آسيوية امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية عبر رسائل نصية غير موثوقة، تتضمن إيقاف البطاقات البنكية أو الفوز بجوائز نقدية، استدرجوا بها ضحاياهم وتوصلوا من خلالها إلى البيانات السرية لحساباتهم البنكية وتحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية.

٨- تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، 6 مواطنين واثنين من جنسية عربية، ينتحلون صفة رجل أمن ويدخلون منزل مقيم ويحتجزونه وأفراد أسرته ويسرقون خزنة بها مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

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أحدث التعليقات

جاسم
من قال. انه شيخ او داعيه ماهو الا امام مسجد فقط لا غير وراعي اثارة للجدل في كل ما يكتب هل هذا فعل او قول داعيه
زائر
واحنا نخاف من البقر
أنور عسيري
نبارك لأخونا عبدالفتاح عسيري انتقاله للنصر وندعو الله أن يلتزم الامير خالد بن فهد بدفع مستحقاته وعدم التهرب في حالة خروج النصر من الكأس والدوري خالي الوفاق .
سعد بُلع
بالطبع الليبي يوسف المقريفي اغتصب روان حسين وهي في حالة سكر بعد حضور حفلة في لندن وبعدها حملت بسفاح وتم الضغط عليها من والد يوسف وتزوجته لمنع الفضيحة والستر ،ولكنها لم تستر نفسها ونشرت قصتها حتى يتعاطف معها الناس . الفضيحة ظهرت للعلن من صاحبة الشأن واخذت تتطالبه بجزيرة تسجل بأسمها والإ سوف تقوم بالتشهير به وفضحه . واليكم مايلي : حقيقة “الرواية” التي ساقها ”أيمن الشريف“ صديق زوجها السابق، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، بأن سبب انفصالها عنه هو طلبها جزيرة باسمها في البرتغال. ولو عند روان حسين ذرة حشمة وشرف وعرفا وأدبًا إفشاء أسرارك وماضي حياتك إلى الناس. فالناس لاترحم والتاريخ يسجله وجوجل يحفظها . فتعوذي من الشيطان .فأنت المسؤولة عن تصرفاتك . أما الإعلاميه مي العيدان التي خرجت تدافع ظلما عن روان بقضيتها وتدعمها دون سماع الطرف الآخر يدل على جهلها وعدم مصدقيتها أمام الناس ...
ولد الديرة
اتق الله خل الخمر حلال وما جاء في حديث محمد صلى الله علية وسلم من تحريم الخمر

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