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هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء

Time منذ 38 دقيقة
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هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء الموافق 21 / 07 / 18-2020.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون منخفض جوي في بحر العرب يتسبب في تأثير غير مباشر على أجواء المملكة، متوقعة ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/ س.

وأوضحت أن الحالة يوم السبت وتزداد يومي الاثنين والثلاثاء على النحو التالي: أمطار خفيفة إلى متوسطة،  أمطار متوسطة إلى غزيرة، سيول الأمواج، تساقط برد، رياح نشطة.

ولفتت إلى أهم المحافظات التي ستتأثر بهذه الحالة:

عسير: أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، بلقرن، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، الحرجة، محايل، بارق، المجاردة، البرك من السبت إلى الثلاثاء.

جازان: العارضة، الدرب، فيفا ، هروب، الخوبة، يبيش، صامطة، أبو عريش من السبت إلى الثلاثاء.

الباحة: بلجرشي العقيق، المندق قلوة، المخواه، بني حسن , الحجرة من السبت  إلى الثلاثاء.

نجران:  نجران، بدر الجنوب، حبونا، شرورة من السبت إلى الثلاثاء.

الرياض:  الأفلاج، وادي الدواسر , الأجزاء الجنوبية من المنطقة يومي الأحد والأثنين.

مكة: الطائف، ميسان، العرضيات، أضم من الأحد  إلى الثلاثاء.

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أحدث التعليقات

جاسم
من قال. انه شيخ او داعيه ماهو الا امام مسجد فقط لا غير وراعي اثارة للجدل في كل ما يكتب هل هذا فعل او قول داعيه
زائر
واحنا نخاف من البقر
أنور عسيري
نبارك لأخونا عبدالفتاح عسيري انتقاله للنصر وندعو الله أن يلتزم الامير خالد بن فهد بدفع مستحقاته وعدم التهرب في حالة خروج النصر من الكأس والدوري خالي الوفاق .
سعد بُلع
بالطبع الليبي يوسف المقريفي اغتصب روان حسين وهي في حالة سكر بعد حضور حفلة في لندن وبعدها حملت بسفاح وتم الضغط عليها من والد يوسف وتزوجته لمنع الفضيحة والستر ،ولكنها لم تستر نفسها ونشرت قصتها حتى يتعاطف معها الناس . الفضيحة ظهرت للعلن من صاحبة الشأن واخذت تتطالبه بجزيرة تسجل بأسمها والإ سوف تقوم بالتشهير به وفضحه . واليكم مايلي : حقيقة “الرواية” التي ساقها ”أيمن الشريف“ صديق زوجها السابق، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، بأن سبب انفصالها عنه هو طلبها جزيرة باسمها في البرتغال. ولو عند روان حسين ذرة حشمة وشرف وعرفا وأدبًا إفشاء أسرارك وماضي حياتك إلى الناس. فالناس لاترحم والتاريخ يسجله وجوجل يحفظها . فتعوذي من الشيطان .فأنت المسؤولة عن تصرفاتك . أما الإعلاميه مي العيدان التي خرجت تدافع ظلما عن روان بقضيتها وتدعمها دون سماع الطرف الآخر يدل على جهلها وعدم مصدقيتها أمام الناس ...
ولد الديرة
اتق الله خل الخمر حلال وما جاء في حديث محمد صلى الله علية وسلم من تحريم الخمر

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