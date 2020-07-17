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وظائف شاغرة للنساء في هيئة تنمية الصادرات

Time منذ 55 دقيقة
Views 1547
وظائف شاغرة للنساء في هيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء؛ للعمل بالرياض، بمسمى "أخصائي تطوير تنظيمي".

واشترطت الهيئة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا تكون المتقدمة على رأس العمل، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا تكون المتقدمة قد استفادت من برنامج تمهير سابقًا، إجادة اللغة الإنجليزية.

يشار إلى التقديم متاح حاليًا عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

جاسم
من قال. انه شيخ او داعيه ماهو الا امام مسجد فقط لا غير وراعي اثارة للجدل في كل ما يكتب هل هذا فعل او قول داعيه
زائر
واحنا نخاف من البقر
أنور عسيري
نبارك لأخونا عبدالفتاح عسيري انتقاله للنصر وندعو الله أن يلتزم الامير خالد بن فهد بدفع مستحقاته وعدم التهرب في حالة خروج النصر من الكأس والدوري خالي الوفاق .
سعد بُلع
بالطبع الليبي يوسف المقريفي اغتصب روان حسين وهي في حالة سكر بعد حضور حفلة في لندن وبعدها حملت بسفاح وتم الضغط عليها من والد يوسف وتزوجته لمنع الفضيحة والستر ،ولكنها لم تستر نفسها ونشرت قصتها حتى يتعاطف معها الناس . الفضيحة ظهرت للعلن من صاحبة الشأن واخذت تتطالبه بجزيرة تسجل بأسمها والإ سوف تقوم بالتشهير به وفضحه . واليكم مايلي : حقيقة “الرواية” التي ساقها ”أيمن الشريف“ صديق زوجها السابق، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، بأن سبب انفصالها عنه هو طلبها جزيرة باسمها في البرتغال. ولو عند روان حسين ذرة حشمة وشرف وعرفا وأدبًا إفشاء أسرارك وماضي حياتك إلى الناس. فالناس لاترحم والتاريخ يسجله وجوجل يحفظها . فتعوذي من الشيطان .فأنت المسؤولة عن تصرفاتك . أما الإعلاميه مي العيدان التي خرجت تدافع ظلما عن روان بقضيتها وتدعمها دون سماع الطرف الآخر يدل على جهلها وعدم مصدقيتها أمام الناس ...
ولد الديرة
اتق الله خل الخمر حلال وما جاء في حديث محمد صلى الله علية وسلم من تحريم الخمر

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