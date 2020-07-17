وظائف شاغرة للنساء في هيئة تنمية الصادرات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للنساء؛ للعمل بالرياض، بمسمى "أخصائي تطوير تنظيمي".
واشترطت الهيئة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا تكون المتقدمة على رأس العمل، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا تكون المتقدمة قد استفادت من برنامج تمهير سابقًا، إجادة اللغة الإنجليزية.
يشار إلى التقديم متاح حاليًا عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .