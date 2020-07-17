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كلاب شرسة تأكل وجه طفل والأطفال يلقبونه بـ"الوحش"

Time منذ يوم
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كلاب شرسة تأكل وجه طفل والأطفال يلقبونه بـ"الوحش"

واشنطن (صدى):
تعرض طفل أمريكي لهجوم مروع من قبل كلاب شرسة وهو في عمر 21 شهرًا مما تسبب في تشوه ملامحه.

وخضع الطفل للعديد من العمليات الجراحية لإعادة ترميم ملامحه؛ وجاري استمرار العمليا بعد بلوغه 5 سنوات الأن.

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، أن رايدر البالغ من العمر الآن خمس سنوات، فقد خده الأيمن، وأسفل جفن عينه، و ٧٥ في المائة من شفته، كما تحطمت أسنانه وعانى من كسر في ذراعه وثقب في رئته اليمنى.

وأطلق الأطفال لقب الوحش على الطفل؛ حيث يصرخون عندما يرونه في الحدائق والمتنزهات العامة، ويفرون بعيدًا خوفًا منه، كما أن الغرباء في الشارع يدلون بتعليقات بذيئة تضايقه خلال يومه.

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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