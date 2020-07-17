كلاب شرسة تأكل وجه طفل والأطفال يلقبونه بـ"الوحش"

واشنطن (صدى):
تعرض طفل أمريكي لهجوم مروع من قبل كلاب شرسة وهو في عمر 21 شهرًا مما تسبب في تشوه ملامحه.
وخضع الطفل للعديد من العمليات الجراحية لإعادة ترميم ملامحه؛ وجاري استمرار العمليا بعد بلوغه 5 سنوات الأن.
وقالت صحيفة "ديلي ستار"، أن رايدر البالغ من العمر الآن خمس سنوات، فقد خده الأيمن، وأسفل جفن عينه، و ٧٥ في المائة من شفته، كما تحطمت أسنانه وعانى من كسر في ذراعه وثقب في رئته اليمنى.
وأطلق الأطفال لقب الوحش على الطفل؛ حيث يصرخون عندما يرونه في الحدائق والمتنزهات العامة، ويفرون بعيدًا خوفًا منه، كما أن الغرباء في الشارع يدلون بتعليقات بذيئة تضايقه خلال يومه.