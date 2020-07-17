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القصة الكاملة لصاحب مجلس رفض تحويله إلى  متحف يدر له دخلاً «فيديو» 

Time منذ ساعة
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القصة الكاملة لصاحب مجلس رفض تحويله إلى  متحف يدر له دخلاً «فيديو» 

الرياض (صدى):
رفض صاحب مجلس ابن جروح، الشيخ محمد بن جروح الشمري، تحويل المجلس إلى متحف يدر له دخلًا.

قال  الشمري خلال حواره بقناة MBC، إن الغرض من إقامة المجلس، الذي أسسه قبل 48 عامًا، هو التعرف إلى الضيوف وتوثيق الصلات معهم.

وأوضح أنه لم يهدف يومًا لتحقيق ربح تجاري من وراء مجلسه، وذلك على الرغم من إقبال العشرات من الأشخاص على المجلس، لافتا إلى أن وزارة السياحة عرضت تحويل المجلس إلى متحف يدر له دخلًا يوميًا.

وأشار إلى أنه رفض فكرة الحصول على مبلغ مالي نظير دخول الزوار، مبينا أنه سيحافظ على النهج الذي اتبعه مجلسه منذ التأسيس.

وكان الشمري اعتاد استقبال زواره وضيوفه وإكرامهم في مجلسه الذي يقع على طريق حائل الجوف، وذلك دون الحصول على مقابل مادي على مدى 40 عاما.

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أحدث التعليقات

جاسم
من قال. انه شيخ او داعيه ماهو الا امام مسجد فقط لا غير وراعي اثارة للجدل في كل ما يكتب هل هذا فعل او قول داعيه
زائر
واحنا نخاف من البقر
أنور عسيري
نبارك لأخونا عبدالفتاح عسيري انتقاله للنصر وندعو الله أن يلتزم الامير خالد بن فهد بدفع مستحقاته وعدم التهرب في حالة خروج النصر من الكأس والدوري خالي الوفاق .
سعد بُلع
بالطبع الليبي يوسف المقريفي اغتصب روان حسين وهي في حالة سكر بعد حضور حفلة في لندن وبعدها حملت بسفاح وتم الضغط عليها من والد يوسف وتزوجته لمنع الفضيحة والستر ،ولكنها لم تستر نفسها ونشرت قصتها حتى يتعاطف معها الناس . الفضيحة ظهرت للعلن من صاحبة الشأن واخذت تتطالبه بجزيرة تسجل بأسمها والإ سوف تقوم بالتشهير به وفضحه . واليكم مايلي : حقيقة “الرواية” التي ساقها ”أيمن الشريف“ صديق زوجها السابق، رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، بأن سبب انفصالها عنه هو طلبها جزيرة باسمها في البرتغال. ولو عند روان حسين ذرة حشمة وشرف وعرفا وأدبًا إفشاء أسرارك وماضي حياتك إلى الناس. فالناس لاترحم والتاريخ يسجله وجوجل يحفظها . فتعوذي من الشيطان .فأنت المسؤولة عن تصرفاتك . أما الإعلاميه مي العيدان التي خرجت تدافع ظلما عن روان بقضيتها وتدعمها دون سماع الطرف الآخر يدل على جهلها وعدم مصدقيتها أمام الناس ...
ولد الديرة
اتق الله خل الخمر حلال وما جاء في حديث محمد صلى الله علية وسلم من تحريم الخمر

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