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بالفيديو.. تفاصيل مشروع تطوير طريق السلام غرب المسجد النبوي

Time منذ 13 دقيقة
Views 1271
بالفيديو.. تفاصيل مشروع تطوير طريق السلام غرب المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة، تفاصيل عن مشروع تطوير طريق السلام بالمنطقة المركزية غرب المسجد النبوي.

ونشرت الأمانة "فيديوجراف" لشرح المشروع الذي يراعي طبيعة الموقع وقدسية المكان، وتم تنفيذه على مساحة 36 ألف متر مربع.

ويبلغ طول الطريق 540 متر فيما يبلغ عرضه 55 متر، ويحتوي على ممرات آمنة ومهيأة للمشاة بعرض 17 متر لكل اتجاه.

وتشتمل على مسارات خاصة تناسب احتياجات المكفوفين، وبه 12 نقطة لمبادرة سقيا سبيل، و40 سلة مهملات موزعة في أرجاء الموقع، و60 عمود إنارة لرفع مستوى الإضاءة الليلية.

كما تم تزيين قلب المشروع بجزيرة وسطية بمساحة 2500 متر مربع، و88 شجرة في الأحواض الزراعية ترفع مستوى العناية بالتشجير.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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