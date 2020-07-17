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توجيهات عليا حول الهدايا المُقدمة إلى ضيوف الجهات الحكومية

Time منذ 10 دقائق
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توجيهات عليا حول الهدايا المُقدمة إلى ضيوف الجهات الحكومية

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الوزراء موافقته على مقترح لتنظيم اقتناء الجهات الحكومية للأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها والتي يتم تقديمها للضيوف.

ونص الأمر السامي الكريم، على أن تقتصر الجهات الحكومية، القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تقوم الجهات الحكومية بتزويد وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها إلى السجل الوطني للأعمال الفنية، الصادر بشأنه الموافقة المبلغة ببرقية الديوان الملكي رقم 65374 في 16/ 11/ 1440 هجريًا

كما نص على التزام الجهات الحكومية بما ورد في الأمرين رقم 9589 في 18/ 5/ 1422 هجريًا، ورقم 8896 في 29/ 12/ 1431 هجريًا، بأن تكون الهدايا التي تقدم لضيوف الجهات الحكومية والمؤسسات العامة تذكارية عن المملكة، وذات قيمة رمزية، ومن المصنوعات التقليدية الوطنية أو من المنتجات المحلية ما أمكن ذلك.

وتقوم وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ببحث أفضل الطرق النظامية لإدراج العمل الفني الوطني باللوائح النظامية القائمة بغرض بحث إمكانية إعطائها صفة الإلزامية كمنتج فني سعودي، وفقًا لصحيفة "الوئام".

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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