تعليق الجدعان والفالح على ترشيح  التويجري لمنظمة التجارة 

الرياض (صدى):
رأى وزير المالية محمد الجدعان، أن ترشيح المملكة للتويجري؛ لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، يعد امتدادًا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي، واستشعارًا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين.
ولفت الجدعان إلى لمسيرة الوطنية الحافلة، والخبرات الدولية للمستشار التويجري الذي تقلد عدة مناصب مهمة في مختلف القطاعات الحكومية بما فيها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، موضحا أنه خير ممثل للمملكة في هذا المحفل الدولي.
ومن جانبه، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن ترشيح المملكة محمد بن مزيد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، يعتبر خطوة مهمة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد الخلافات التجارية التي تفاقمت مع تداعيات كورونا.
وأثنى الفالح على الخبرات المتميزة والطويلة التي يتمتع بها التويجري، مشيرا إلى أن خبراته المتراكمة في القطاعين الخاص والعام ستمكنه من قيادة المنظمة بشكل استثنائي.
وأبان أن هذا الترشيح يأتي في الوقت الذي تترأس فيه المملكة مجموعة دول العشرين G20، وبعد نجاحات عديدة حققتها المملكة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.