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انخفاض الإصابات بكورونا في الرياض بشكل ملحوظ

Time منذ 28 دقيقة
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انخفاض الإصابات بكورونا في الرياض بشكل ملحوظ

الرياض (صدى):
شهدت الرياض انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد؛ حيث تم تسجيل 185 إصابة جديدة مؤكدة فقط.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول حالة في المملكة وحتى اليوم الجمعة 243087 حالة.

وشهدت الرياض وحدها 50577 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، ففي ضرما تم تسجيل 27 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها وادي الدواسر التي سجلت 19 حالة، ثم محافظة عفيف 9 حالات، بعدها محافظة الخرج وحوطة بني تميم 6 حالات، ثم 5 حالات في الدوادمي وشقراء، فيما سجلت القويعية 4 حالات، أما المجمعة والحريق فقد تم تسجيل 3 حالات، وفي الزلفي والسليل وحريملاء تم تسجيل حالتين، وأخيراً حالة واحدة في المزاحمية.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 41391 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 652 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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