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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت في المملكة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1290
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذى يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، نجران والمدينة المنورة.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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