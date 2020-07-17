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تركيا تستغل موريتانيا في تهريب 1.5 مليون دولار

Time منذ 42 دقيقة
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تركيا تستغل موريتانيا في تهريب 1.5 مليون دولار

وكالات (صدى):
نجحت خفر السواحل في مدينة "نواذيبو" العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، في إحباط محاولة تهريب مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي.

وكشف مصدار أمني موريتاني لوكالة الأنباء الموريتانية، أن أموال كانت مخبأة على متن سفينة صيد تركية، وتفيد المعلومات بوجود شبهات بتمويل إرهاب في منطقة غرب إفريقيا.

وأكد المصدر أن العملية تمت على متن السفينة التركية "مامول إسماعيل رايس"، أثناء استعدادها لمغادرة المياه الإقليمية الموريتانية، بعد استكمال إجراءات الخروج للقيام بعمليات صيانة روتينية.

وأشار إلى أن خفر السواحل حصل على معلومات تفيد بوجود المبلغ على متن السفينة، وتم فتح تحقيقًا في الحادثة بعد اعتقال قبطان السفينة الذي يحمل الجنسية التركية.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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