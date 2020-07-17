نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

غضب عارم بعد اغتصاب فتاة قاصر ومطالبات بمحاسبة المعتدين 

Time منذ يوم
Views 1799
Comment 6
غضب عارم بعد اغتصاب فتاة قاصر ومطالبات بمحاسبة المعتدين 

بغداد (صدى):
سادت حالة من الغضب العارم في الأوساط العراقية بعد في الأوساط العراقية مما دفع نشطاء لإطلاق وسم " حق بنت الموصل "لتطبيق عقوبة صارمة على المعتدين.

وتبين أن شابين ينتميان إلى الحشد العشائري اغتصابا فتاة قاصرة في مدينة الموصل، كما أن الشابين ينتسبان لفصيل من الحشد العشائري، التابع لعضوة البرلمان العراقي عن محافظة الموصل النائبة بسيمة بسيم.

وكانت السلطات ضبطت الشابين، لكنها أفرجت لاحقا عن أحدهما، لعدم كفاية الأدلة ضده، ما دفع رواد مواقع التواصل لتدشين حملة من أجل التنديد بقرار القضاء.

واتضح أن المحكمة في نينوى باشرت التحقيق في واقعة اغتصاب فتاة بعمر 15 عاما على يد عنصرين في الحشد العشائري، حيث أن القضاء أفرج عن أحد المتهمين أمس لعدم كفاية الأدلة، خاصة أن الفتاة قاصر، وأقوالها لا يُعتد بها بشكل قطعي، فضلا عن غياب الشهود.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

أخر الأخبار

"دي سوزا" يكشف موعد عودته للانتظام مع الأهلي
"دي سوزا" يكشف موعد عودته للانتظام مع الأهلي
Time منذ 3 دقائق Views 1104
غرامة 10 آلاف ريال على مخالفي قرار منع دخول المشاعر المقدسة
غرامة 10 آلاف ريال على مخالفي قرار منع دخول المشاعر المقدسة
Time منذ 11 دقيقة Views 1225
نجاح المساعيد والتنمر
نجاح المساعيد والتنمر
Time منذ 19 دقيقة Views 260
شرط غريب قبل الزواج
شرط غريب قبل الزواج
Time منذ 19 دقيقة Views 316
خايف من الكورونا
خايف من الكورونا
Time منذ 20 دقيقة Views 244
زوجته عصبية بزيداة
زوجته عصبية بزيداة
Time منذ 21 دقيقة Views 376
مواساة مسنة مصابة بالكورونا
مواساة مسنة مصابة بالكورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 237
كورونا يهدد مصير مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال
كورونا يهدد مصير مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال
Time منذ 22 دقيقة Views 1353
مشاهد صادمة تكشف حياة البذخ التي عاشها شقيق الأمير القطري
مشاهد صادمة تكشف حياة البذخ التي عاشها شقيق الأمير القطري
Time منذ 26 دقيقة Views 1733
بالصور.. الهلال يعاود الركض
بالصور.. الهلال يعاود الركض
Time منذ 34 دقيقة Views 1454