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ريما بنت بندر تفوز بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

Time منذ 59 دقيقة
Views 1514
ريما بنت بندر تفوز بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

نواف السالم (صدى):
أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الجمعة عن فوز الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى واشنطن بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

وقالت اللجنة عبر "تويتر" : "رسميًا إنتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضواً باللجنة الأولمبية الدولية خلال جلسة الأولمبية الدولية والتي عُقدت قبل قليل.

واستعادت المملكة بهذا الفوز موقعها الأولمبي العالمي بعد غياب منذ عام 2014 حينما ترك الأمير نواف بن فيصل بن فهد، العضوية الدولية باستقالته في تلك الفترة وعدم ترشح رؤساء الرياضة السعودية للمنصب ذاته في السنوات اللاحقة.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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