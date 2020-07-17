ريما بنت بندر تفوز بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

نواف السالم (صدى):
أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الجمعة عن فوز الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى واشنطن بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.
وقالت اللجنة عبر "تويتر" : "رسميًا إنتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضواً باللجنة الأولمبية الدولية خلال جلسة الأولمبية الدولية والتي عُقدت قبل قليل.
واستعادت المملكة بهذا الفوز موقعها الأولمبي العالمي بعد غياب منذ عام 2014 حينما ترك الأمير نواف بن فيصل بن فهد، العضوية الدولية باستقالته في تلك الفترة وعدم ترشح رؤساء الرياضة السعودية للمنصب ذاته في السنوات اللاحقة.