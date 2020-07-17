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كيفية فحص المركبة لتجديد «الاستمارة» وأنت خارج المملكة

Time منذ ساعة
Views 1795
كيفية فحص المركبة لتجديد «الاستمارة» وأنت خارج المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات التي يجب إجراؤها لتجديد رخصة سير المركبة (الاستمارة).

وأكد حساب «المرور السعودي» على «تويتر» أن خطوات تجديد استمارة المركبة هي: سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني، إذ يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة «أبشر».

ورد «المرور السعودي» على استفسار أحد المغردين، إذ تساءل بقوله: «لم أستطع تجديد الاستمارة بسبب إقامتي خارج السعودية، ونظام أبشر يطلب الفحص كشرط لتجديد الاستمارة فما هو الحل؟»، ليجيب عليه «المرور السعودي» بقوله: «بإمكانك تفويض من ترغب لإجراء الفحص الدوري للمركبة ومن ثم تجديد رخصة سيرها عبر منصة أبشر».

يشار إلى أنه بإمكان مالك المركبة طلب إيصال كرت «رخصة السير» أو «رخصة القيادة» عن طريق بوابة «أبشر»، وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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