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تفاصيل تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

Time منذ ساعة
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تفاصيل تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وتضمن نص القرار الآتي:

قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18-1441/ رابع عشر) وتاريخ 2-11-1441هـ، صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18-1441/ رابع عشر) وتاريخ 2-11-1441هـ المتضمن:

1- تعدل الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون بالصيغة الآتية: ”لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة“.

2- إضافة فقرة جديدة للائحة التنفيذية للمادة الحادية عشرة رقمها (4) بالنص التالي: “يجوز أن يتم تبادل المذكرات في الدعوى إلكترونياً من خلال الخدمة المعتمدة”.

3- حذف الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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