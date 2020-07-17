محكمة تركية تصدر حكمًا غيابيًا بالسجن ضد صحفي ألماني في «مهزلة أردوغانية»

أنقرة (صدى):
أصدرت محكمة تركية، حكمًا غيابيًا بالسجن على الصحفي الألماني من أصول تركية دينيس يوجيل لمدة عامين وعشرة أشهر.
واُدين الصحفي، بتهمة "نشر دعاية داعمة" لحزب العمال الكردستاني المحظور، فيما كشف محاميه أن الحكم ليس نهائيا وقابل للاستئناف.
ونطق القاضي بالحكم دون حضور يوجيل الذي غادر تركيا بعد خروجه من السجن الاحتياطي الذي استمر نحو 12 شهرا دون توجيه أي تهمة رسمية له.
كما برأت المحكمة يوجيل من ممارسة "الدعاية لصالح جماعة رجل الدين فتح الله غولن" المحظورة، المتهمة بالتخطيط لعملية انقلاب قبل أربع سنوات.
وبحسب "دير شبيجل"، فإن الإجراءات القضائية التي تمت في محاكمة يوجيل، كانت مهزلة، في فصل جديد يبرهن على اختراق أردوغان وحاشيته للقضاء التركي وللنظام الدستوري في البلاد تمامًا.
وكشفت مجلة دير شبيجل الألمانية، أن الإجراءات القضائية في هذه المحاكمة، كانت مهزلة، تؤكد على اختراق أردوغان وحاشيته للقضاء التركي وللنظام الدستوري في البلاد تمامًا.