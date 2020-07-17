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محكمة تركية تصدر حكمًا غيابيًا بالسجن ضد صحفي ألماني في «مهزلة أردوغانية»

Time منذ ساعة
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محكمة تركية تصدر حكمًا غيابيًا بالسجن ضد صحفي ألماني في «مهزلة أردوغانية»

أنقرة (صدى):
أصدرت محكمة تركية، حكمًا غيابيًا بالسجن على الصحفي الألماني من أصول تركية دينيس يوجيل لمدة عامين وعشرة أشهر.

واُدين الصحفي، بتهمة "نشر دعاية داعمة" لحزب العمال الكردستاني المحظور، فيما كشف محاميه أن الحكم ليس نهائيا وقابل للاستئناف.

ونطق القاضي بالحكم دون حضور يوجيل الذي غادر تركيا بعد خروجه من السجن الاحتياطي الذي استمر نحو 12 شهرا دون توجيه أي تهمة رسمية له.

كما برأت المحكمة يوجيل من ممارسة "الدعاية لصالح جماعة رجل الدين فتح الله غولن" المحظورة، المتهمة بالتخطيط لعملية انقلاب قبل أربع سنوات.

وبحسب "دير شبيجل"، فإن الإجراءات القضائية التي تمت في محاكمة يوجيل، كانت مهزلة، في فصل جديد يبرهن على اختراق أردوغان وحاشيته للقضاء التركي وللنظام الدستوري في البلاد تمامًا.

وكشفت مجلة دير شبيجل الألمانية، أن الإجراءات القضائية في هذه المحاكمة، كانت مهزلة، تؤكد على اختراق أردوغان وحاشيته للقضاء التركي وللنظام الدستوري في البلاد تمامًا.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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