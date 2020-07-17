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صحيفة : الشيخة موزة قدمت رشاوى لتسهيل حصول أبنائها على شهادات جامعية

Time منذ ساعة
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صحيفة : الشيخة موزة قدمت رشاوى لتسهيل حصول أبنائها على شهادات جامعية

وكالات (صدى):
كشف تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن الشيخة موزة، زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، قدمت رشاوى لتسهيل حصول أبنائها على شهادات جامعية.

كما كشف التقرير عن فضائح أخرى شقيق أمير قطر الأمير خليفة بن حمد، منها أنه استعان بشاب مكسيكي الأصل ليقوم بأداء الفروض الدراسية المتعلقة بالدراسات العليا بالنيابة عنه.

وأكدت الصحيفة أن المصاريف الخاصة بدراسته ورواتب الخدم والسائقين التابعيه له كانت تدفعها الحكومة القطرية، مضيفا أن شركة لتأجير السيارات تولت عملية تزوير فواتير رحلات المقامرة التى كان يقوم به مع أصدقائه في لاس فيغاس.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يوفق
المليليح
الهلال يرفض التعاقد معه ههههههههههههههههه وباقي مندوبهم في جده يدور على عبدالفتاح لحد الآن 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
خالد الغامدي
الخمر حلال ولايوجد نص بتحريمه قرار السودان صحيح وهؤلاء جهله ومنافقون
ع.ع ش
المصايب كثرة وبشاعة القتل والعياذ بالله صارت أبشع الله يجبر مصابهم ويكشف من فعل بهذه الأسرة هذه الجريمة التي هزت مملكتنا فنسأل الله لرجال امننا التوفيق لكشف من قام بهذه المجزرة عاجلا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كبير ياعقيد لو تستلم أمور النادي مع ابو عمر ابرك من بعض العرب😜😊😹

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