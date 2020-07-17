صحيفة : الشيخة موزة قدمت رشاوى لتسهيل حصول أبنائها على شهادات جامعية

وكالات (صدى):
كشف تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن الشيخة موزة، زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، قدمت رشاوى لتسهيل حصول أبنائها على شهادات جامعية.
كما كشف التقرير عن فضائح أخرى شقيق أمير قطر الأمير خليفة بن حمد، منها أنه استعان بشاب مكسيكي الأصل ليقوم بأداء الفروض الدراسية المتعلقة بالدراسات العليا بالنيابة عنه.
وأكدت الصحيفة أن المصاريف الخاصة بدراسته ورواتب الخدم والسائقين التابعيه له كانت تدفعها الحكومة القطرية، مضيفا أن شركة لتأجير السيارات تولت عملية تزوير فواتير رحلات المقامرة التى كان يقوم به مع أصدقائه في لاس فيغاس.