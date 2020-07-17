نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وصول 65 لاعبًا ومدربًا إلى الرياض اليوم

Time منذ 16 دقيقة
Views 1185
وصول 65 لاعبًا ومدربًا إلى الرياض اليوم

ماجد محمد (صدى):
أجرت وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم، تنسيقا وترتيبات خاصة لنقل اللاعبين الأجانب والأجهزة الفنية من بلدانهم إلى المملكة؛ للمشاركة مع أنديتهم في منافسات الدوري والتدريبات.

ووصل اليوم الخميس، نحو 65 لاعبًا ومدربًا وأجهزة فنية إلى الرياض، عبر طائرة خاصة قادمة من مصر وتونس، إذ تمت كافة الترتيبات بدعم واهتمام مباشرين من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

كما استكمل اتحاد الكرة، تأمين 5 طائرات لنقل اللاعبين من الدول الأكثر تواجدًا وهي البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، باعتبار أن أغلب الأجانب متواجدين في الدول الثلاث الأولى، في حين أن نقطة التجمع كانت باريس، بالإضافة إلى تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شهد
وانت ويش محررقن رزك ؟ مواطن من حقه يعبر عن رأيه وليس من حقك قمع اراء المواطنين انت مو وصي على خلق الله
عبدالله
اللي يشوف بعض التعليقات يظن انهم ميتين جوع والا ان رواتبهم ما تكفي. اقسم بالله ان دخل البعض فوق العشرين الف وتلقاه يشتكي مر الشكوى. طيب انت ما تعرف تصرف امورك ايش تعمل لك الدولة يعني. عندك ١٢ ولد وبنت ومو ملحق على مصاريفهم، هذا مهو ذنب الدولة هذا عملك اخر الليل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسعدك يا الزعاق هذا الشرح الطيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الكذاب شين

أخر الأخبار

فصل مواطن من عمله في الأفلاج بعد تقديمه لبلاغ عن تحرش
فصل مواطن من عمله في الأفلاج بعد تقديمه لبلاغ عن تحرش
Time منذ 11 دقيقة Views 1405
بالفيديو.. وزارة الصحة تقدم 6 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس
بالفيديو.. وزارة الصحة تقدم 6 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس
Time منذ 14 دقيقة Views 1209
وصول 65 لاعبًا ومدربًا إلى الرياض اليوم
وصول 65 لاعبًا ومدربًا إلى الرياض اليوم
Time منذ 16 دقيقة Views 1185
«الجمارك» تكشف عن 3 مهام لغرفة المراقبة المركزية للحد من عمليات التهريب
«الجمارك» تكشف عن 3 مهام لغرفة المراقبة المركزية للحد من عمليات التهريب
Time منذ 21 دقيقة Views 1289
سيرجيو راموس يُهدي لقب الليجا إلى ضحايا فيروس كورونا
سيرجيو راموس يُهدي لقب الليجا إلى ضحايا فيروس كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1389
الأرصاد تحذر من سحب رعدية ورياح نشطة محملة بالأتربة
الأرصاد تحذر من سحب رعدية ورياح نشطة محملة بالأتربة
Time منذ 34 دقيقة Views 1434
معوض خير
معوض خير
Time منذ 42 دقيقة Views 358
نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام البيئة
نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام البيئة
Time منذ 42 دقيقة Views 1545
الحظ ماشي معاه
الحظ ماشي معاه
Time منذ 43 دقيقة Views 369
اليوم يومه
اليوم يومه
Time منذ 43 دقيقة Views 293