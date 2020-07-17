وصول 65 لاعبًا ومدربًا إلى الرياض اليوم

ماجد محمد (صدى):
أجرت وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم، تنسيقا وترتيبات خاصة لنقل اللاعبين الأجانب والأجهزة الفنية من بلدانهم إلى المملكة؛ للمشاركة مع أنديتهم في منافسات الدوري والتدريبات.
ووصل اليوم الخميس، نحو 65 لاعبًا ومدربًا وأجهزة فنية إلى الرياض، عبر طائرة خاصة قادمة من مصر وتونس، إذ تمت كافة الترتيبات بدعم واهتمام مباشرين من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
كما استكمل اتحاد الكرة، تأمين 5 طائرات لنقل اللاعبين من الدول الأكثر تواجدًا وهي البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، باعتبار أن أغلب الأجانب متواجدين في الدول الثلاث الأولى، في حين أن نقطة التجمع كانت باريس، بالإضافة إلى تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد.